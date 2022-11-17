Гривня продолжает дешеветь. Курс валют НБУ
17.11.2022, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 4 копейки. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
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