Гривня снова дешевеет. Курс валют НБУ
31.03.2023, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 31 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 8 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
- Кабмин расширил программу грантов и кредиты 5-7-9% на бизнес из прифронтовых районов
- Суд в Швейцарии вынес приговор четырём банкирам, прятавшим деньги Путина
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии