Суд в Швейцарии вынес приговор четырем банкирам, прятавшим деньги Путина

Суд в Швейцарии осудил на семь месяцев тюрьмы условно четверых бывших руководителей цюрихского филиала Газпромбанка за недостаточные проверки при открытии счетов для виолончелиста Сергея Ролдугина, считающегося "кошельком Путина". Об этом пишет ВВС.

Трое из осужденных – российские граждане, четвертый швейцарец. Их имена по швейцарским законам не разглашаются. Все намерены обжаловать приговор.

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По данным суда, Ролдугин с 2014 по 2016 годы внес на счет $50 млн, не предоставив удовлетворительных объяснений происхождения средств. Также он планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн.

Судья в цюрихском суде отметил, что у суда не осталось сомнений в том, что Ролдугин не был истинным владельцем этих денег. Кремль всегда отрицал любую связь Путина с деньгами Ролдугина, напоминают в ВВС.

По швейцарским законам банки обязаны отказывать в открытии счетов или закрывать их в случае подозрений в отношении владельца счета или источника денег.

Ролдугин стал известен в 2016 году, когда его имя обнаружили в сливе документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca. Тогда журналисты выяснили, что Ролдугин является центральной фигурой сети трастов и офшоров, оперирующих миллиардами долларов и контролировавших деятельность стратегических предприятий России.

Сейчас Ролдугин находится под украинскими и западными санкциями как приближенное к Путину лицо.

Также Ролдугин — крестный отец Марии (последнее время известна под фамилией Воронцова), старшей дочери Путина с его бывшей женой Людмилой Путиной (после развода изменила фамилию на Очеретная).

15 февраля 2023 года Швейцария заявила, что не будет конфисковывать частные российские активы, потому что это неконституционно.

2 марта прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение против четырех банкиров за помощь в сокрытии денег Путина.

24 марта Минюст США заподозрил Credit Suisse и UBS в помощи российским олигархам избегать санкций.

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Роман Бриль

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