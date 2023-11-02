Гривня снова дорожает. Официальный курс валют
02.11.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 копейки до 36,2655/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 31 копейку – 38,2311/евро.
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