Зміни у ВПО. Виплати призначатимуть на сім'ю, а сам статус обмежать у часі

З 1 листопада змінилися правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави, повідомило Мінреінтеграції.

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Зокрема, відсьогодні для оформлення виплат ВПО має звертатися одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Нововведення передбачені постановою Кабміну від 31 липня 2023 року № 789.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання в розмірі 3000 грн особам з інвалідністю й дітям і 2000 грн для всіх інших внутрішніх переселенців.

Ця допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про переселенців.

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У владі точаться дискусії щодо того, скільки років український громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою, заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Зараз є проєкт закону, який ми розробили разом із нашими організаціями та депутатами. Там якраз стоїть питання, яке на сьогодні ще не знайшло свого кінцевого результату: скільки років особа – громадянин України може вважатися внутрішньо переміщеною особою. Це дуже важливе в усіх вимірах питання", – сказала Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньо переміщених осіб у середу в Києві (цитата за Інтерфакс-Україна).

Вона зазначила, що в Україні є переселенці з 2014 року, є переселенці після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто став внутрішньо переміщеною особою вже двічі.

За словами Верещук, на сьогодні триває обговорення, як державі визначити критерії, коли ВПО перестають бути переселенцями.

"Поки що однозначної відповіді немає. Ми дискутуємо: наприклад, як мінімум п’ять років", – додала вона.