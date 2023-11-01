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Изменения у ВПЛ. Выплаты будут назначаться на семью, а сам статус ограничат во времени

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 15:05
Изменения у ВПЛ. Выплаты будут назначаться на семью, а сам статус ограничат во времени - Фото
Фото: НБУ

С 1 ноября изменились правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПО). Это касается внутренних переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи от государства, сообщило Минреинтеграции.

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В частности, от сегодня для оформления выплат ВПО должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно. Нововведения предусмотрены Постановлением Кабмина от 31 июля 2023 года №789.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3000 грн лицам с инвалидностью и детям и 2000 грн для всех других внутренних переселенцев.

Эта помощь назначается на каждого члена семьи, сведения о которых включены в Единую информационную базу данных о переселенцах.

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Во власти ведутся дискуссии о том, сколько лет украинский гражданин может считаться внутренне перемещенным лицом, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сейчас есть проект закона, который мы разработали вместе с нашими организациями и депутатами. Там как раз стоит вопрос, который на сегодняшний день еще не нашел своего конечного результата: сколько лет лицо – гражданин Украины может считаться внутренне перемещенным лицом. Это очень важный во всех измерениях вопрос", – сказала Верещук на Всеукраинском форуме советов внутри перемещенных лиц в среду в Киеве (цитата по Интерфакс-Украина).

Она отметила, что в Украине есть переселенцы с 2014 года, есть переселенцы после 24 февраля 2022 года, а также те, кто стал внутренне перемещенным лицом уже дважды.

По словам Верещук, на сегодняшний день продолжается обсуждение, как государству определить критерии, когда ВПО перестают быть переселенцами.

"Пока однозначного ответа нет. Мы дискутируем: например, как минимум пять лет", – добавила она.

Вера Касиян
выплатыпереселенцыирина верещукВПОМинреинтеграции
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