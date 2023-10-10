ООН увеличила помощь внутренним переселенцам в Украине – кто получит

Международная организация по миграции (МОМ), которая является частью системы ООН, с 1 октября увеличила до 3600 грн сумму выплат внутренним переселенцам в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции. Такая денежная помощь ВПЛ предусмотрена в течение трех месяцев.

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Размер выплат был пересмотрен из-за того, что предыдущая сумма (2220 грн) недостаточна для покрытия базовых потребностей граждан.

"Этот процесс будет регулярным, с корректировкой в соответствии со значительными ценовыми изменениями", – отметило министерство.

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Увеличенную сумму получат все регистрирующиеся с 1 октября 2023 года и имеющие право на получение помощи. Лица, зарегистрированные до этой даты, и дальше будут получать 2220 грн на каждого члена семьи.

Для получения дополнительной информации по программе многоцелевой денежной помощи от МОМ можно обратиться на горячую линию:

→ (095) 106-55-55 (бесплатно только для Vodafone);

→ (096) 106-55-55 (бесплатно только для Киевстар);

→ 0800210555 (бесплатно для всех операторов).