ООН увеличила помощь внутренним переселенцам в Украине – кто получит
Международная организация по миграции (МОМ), которая является частью системы ООН, с 1 октября увеличила до 3600 грн сумму выплат внутренним переселенцам в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции. Такая денежная помощь ВПЛ предусмотрена в течение трех месяцев.
Размер выплат был пересмотрен из-за того, что предыдущая сумма (2220 грн) недостаточна для покрытия базовых потребностей граждан.
"Этот процесс будет регулярным, с корректировкой в соответствии со значительными ценовыми изменениями", – отметило министерство.
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Увеличенную сумму получат все регистрирующиеся с 1 октября 2023 года и имеющие право на получение помощи. Лица, зарегистрированные до этой даты, и дальше будут получать 2220 грн на каждого члена семьи.
Для получения дополнительной информации по программе многоцелевой денежной помощи от МОМ можно обратиться на горячую линию:
→ (095) 106-55-55 (бесплатно только для Vodafone);
→ (096) 106-55-55 (бесплатно только для Киевстар);
→ 0800210555 (бесплатно для всех операторов).
- В августе 2023 года Кабмин внес изменения в правила идентификации для выплаты пенсий и соцпомощи Ощадбанком.
- В начале октября стало известно, что Эстония будет выплачивать 3600 грн. в месяц украинцам из шести областей.
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