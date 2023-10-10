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ООН збільшила допомогу внутрішнім переселенцям в Україні – хто отримає

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 19:05
ООН збільшила допомогу внутрішнім переселенцям в Україні – хто отримає - Фото
Фото: Depositphotos

Міжнародна організація з міграції (МОМ), яка є частиною системи ООН, з 1 жовтня збільшила до 3600 грн суму виплат внутрішнім переселенцям в Україні. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Така грошова допомога ВПО передбачена протягом трьох місяців. 

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Розмір виплат був переглянутий через те, що попередня сума (2220 грн) є недостатньою для покриття базових потреб громадян.

"Цей процес буде регулярним, із коригуванням відповідно до значних цінових змін", – зазначило міністерство.

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Збільшену суму отримають всі, хто реєструються з 1 жовтня 2023 року та мають право на отримання допомоги. Особи, зареєстровані до цієї дати, й надалі отримуватимуть 2220 грн на кожного члена сім’ї.

Для отримання додаткової інформації щодо програми багатоцільової грошової допомоги від МОМ можна звернутися на гарячу лінію:

→ (095) 106-55-55 (безкоштовно лише для Vodafone);

→ (096) 106-55-55 (безкоштовно лише для Київстар);

→ 0 800 210 555 (безкоштовно для всіх операторів).

Віра Касіян
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