Гривня снова ослабла. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 декабря курс гривни по отношению к доллару снизился на 11 коп. до 36,9861/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 26 коп. – 39,9376/евро.
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