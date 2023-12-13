Гривня снова ослабла. Курс валют НБУ

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 декабря курс гривни по отношению к доллару снизился на 11 коп. до 36,9861/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 26 коп. – 39,9376/евро.

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