Гривня теряет в цене. Курс валют НБУ
08.08.2023, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 августа курс гривни по отношению к евро опустился на 16 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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