Гривня втрачає в ціні. Курс валют НБУ
08.08.2023, 08:00
Фото: depositphotos.com
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 8 серпня курс гривні стосовно євро опустився на 16 копійок. Відносно долара національна валюта залишається без змін.
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