Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
01.09.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 сентября курс гривни по отношению к евро увеличился на 9 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
- Инфляция в еврозоне установила новый рекорд
- В Раде заявили, что 10% сбора на импорт не будет: Минэкономики категорически против
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии