Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
20.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 11 копеек до 36,1394/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 5 копеек – 39,2582/евро.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
- Юань впервые обогнал евро и стал второй валютой в глобальном торговом финансировании
- Украина попросила Всемирный банк помочь с улучшением ипотечной программы "єОселя"
Читайте также
Последние новости
Комментарии