Гривня зміцнилась. Курс валют НБУ
20.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 20 листопада курс гривні відносно долара зріс на 11 копійок до 36,1394/дол. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 5 копійок – 39,2582/євро.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях
- Юань вперше випередив євро і став другою валютою в глобальному торговому фінансуванні
- Україна попросила Світовий банк допомогти з поліпшенням іпотечної програми "єОселя"
Читайте також
Останні новини
Коментарі