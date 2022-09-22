Гривня укрепилась. Курсы валют НБУ
22.09.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 сентября курс гривни по отношению к евро вырос на 32 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- Рада проголосовала за присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду
- Банки из Казахстана и Вьетнама перестали принимать российские карты "Мир"
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии