Гривня укрепилась на 45 копеек. Курс валют НБУ
09.03.2023, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 марта курс гривни по отношению к евро вырос на 45 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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