Гривня укрепилась на 59 копеек. Курс валют НБУ
04.11.2022, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 ноября курс гривни по отношению к евро вырос на 59 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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