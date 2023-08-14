Гривня укрепилась. Официальный курс валют
14.08.2023, 08:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 августа курс гривни по отношению к евро повысился на 7 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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