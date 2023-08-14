Гривня зміцнилась. Офіційний курс валют
14.08.2023, 08:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 14 серпня курс гривні стосовно євро підвищився на 7 копійок. Відносно долара національна валюта залишається без змін.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
- Українська молодь зможе отримати до 200 000 євро на розвиток своїх організацій
- Бізнес та населення стали активніше брати кредити у гривні
Читайте також
Останні новини
Коментарі