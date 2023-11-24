UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гривня укрепилась. Официальный курс валют

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 09:00
Гривня укрепилась. Официальный курс валют - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 коп. до 36,0143/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 6 копеек – 39,27/евро.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube


Читайте также
Что происходит с китайским рынком недвижимости и почему это важно для Украины
Анна Ішутіна
курсы валюткурс нбукурс гривникурс долларакурс евро
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 