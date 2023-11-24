Гривня укрепилась. Официальный курс валют
24.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 коп. до 36,0143/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 6 копеек – 39,27/евро.
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