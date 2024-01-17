Гривня укрепляется. Наличные курсы валют

Курс доллара упал на 15 копеек, курс евро – на 28

Фото: Pexels

В среду, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7 коп. и составляет 37,92 грн. Курс продаж опустился на 15 коп. до 38,61 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,7 грн, максимальный – 38,25 грн. Для продажи минимальный курс – 38,5 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 25 коп. и составил 41,32 грн. Курс продажи опустился на 28 коп. до 42,35 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,65 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – также 42 грн, а максимальный – 43,1 грн.

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