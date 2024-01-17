Гривня зміцнюється. Готівкові курси валют

Курс долара впав на 15 копійок, курс євро – на 28

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У середу, 17 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 7 коп. і складає 37,92 грн. Курс продажу опустився на 15 коп. до 38,61 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,7 грн, максимальний – 38,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,5 грн, максимальний – 38,9 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 25 коп. і склав 41,32 грн. Курс продажу зменшився на 28 коп. до 42,35 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,65 грн, максимальний – 42 грн. Для продажу мінімальний курс – також 42 грн, а максимальний – 43,1 грн.

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