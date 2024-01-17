Українці поклали на депозити 50 млрд грн за один місяць. Дані НБУ
Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн.
Гривневий портфель збільшився на 31 млрд грн (4,5%) і склав 612,2 млрд грн.
Валютні депозити показали приріст у $110 млн (1,2%). Загалом валютний портфель складає $9,7 млрд (367,3 млрд в гривневому еквіваленті).
Доходність банківських заощаджень у грудні залишалася без змін. Середня ставка для гривні складає 13,9% річних. Для валютних депозитів – 1,1% річних.