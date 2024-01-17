Украинцы положили на депозиты 50 млрд грн за один месяц. Данные НБУ

В декабре прирост депозитов в банках составил 50 млрд грн

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В декабре прошлого года, по данным НБУ, депозитный портфель в целом по банковской системе увеличился на 50 млрд грн (4,9%) и составил 1,08 трлн грн.

Гривневый портфель увеличился на 31 млрд грн (4,5%) и составил 612,2 млрд грн.

Валютные депозиты показали прирост в $110 млн (1,2%). В общей сложности валютный портфель составляет $9,7 млрд (367,3 млрд в гривневом эквиваленте).

Доходность банковских сбережений в декабре оставалась без изменений. Средняя ставка для гривни составляет 13,9% годовых. Для валютных депозитов – 1,1% годовых.



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