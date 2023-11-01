Гривня укрепляется. Официальный курс валют
01.11.2023, 09:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 8 копеек до 36,2812/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 2 копейки – 38,5451/евро.
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