Гривня зміцнюється. Офіційний курс валют
01.11.2023, 09:00
Фото: Pexels
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 1 листопада курс гривні відносно долара зріс на 8 копійок до 36,2812/дол. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 2 копійки – 38,5451/євро.
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