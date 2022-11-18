Гривня возвращает утраченное. Курс валют НБУ
18.11.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 ноября курс гривни по отношению к евро вырос на 33 копейки. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
- Украина запретила россиянам занимать руководящие должности в банках и финкомпаниях
- Всемирный банк готовит большой пакет помощи для Украины. Его рассмотрят в декабре
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии