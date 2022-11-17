Всемирный банк готовит большой пакет помощи для Украины. Его рассмотрят в декабре
Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, готовит для Украины пакет помощи на $2 млрд. Об этом сказала в четверг Лиза Кестнер, глава регионального представительства IFC в Украине и Молдове, пишет Reuters.
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IFC рассчитывает получить половину суммы от доноров.
Программу, которая продлится 18-24 месяцев, будут обсуждать на заседании совета директоров IFC в декабре, сказала Кестнер на украинской инвестиционной конференции в Лондоне.
Выступая на этой же дискуссии управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне сказал, что банк тоже работает над большим пакетом ликвидности.
"Мы должны сосредоточиться на том, что произойдет в следующие 12-15 месяцев, чтобы убедиться, что мы выигрываем войну на экономическом фронте", – сказал он.
- В сентябре Министерство экономики Украины анонсировало большой пакет помощи от Всемирного банка. Тогда ожидалось, что это произойдет в ноябре.
- Министерство финансов рассчитывает получить $38 млрд международной помощи в 2023 году, потому что иначе в бюджете Украины образуется большая дыра, которую придется закрывать эмиссией.
- В сентябре Всемирный банк впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны начал давать деньги на инвестиции в Украину, а не просто на финансирование нужд страны.
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