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Всемирный банк готовит большой пакет помощи для Украины. Его рассмотрят в декабре

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 13:58
Всемирный банк готовит большой пакет помощи для Украины. Его рассмотрят в декабре - Фото
Фото: EPA

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, готовит для Украины пакет помощи на $2 млрд. Об этом сказала в четверг Лиза Кестнер, глава регионального представительства IFC в Украине и Молдове, пишет Reuters.

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IFC рассчитывает получить половину суммы от доноров.

Программу, которая продлится 18-24 месяцев, будут обсуждать на заседании совета директоров IFC в декабре, сказала Кестнер на украинской инвестиционной конференции в Лондоне.

Международная финансовая корпорация входит в группу Всемирного банка. Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в странах с нестабильностью и конфликтами. Украина является членом IFC с 1993 года.

Выступая на этой же дискуссии управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне сказал, что банк тоже работает над большим пакетом ликвидности.

"Мы должны сосредоточиться на том, что произойдет в следующие 12-15 месяцев, чтобы убедиться, что мы выигрываем войну на экономическом фронте", – сказал он.

Андрій Водяний
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ЕБРР Всемирный банк финансовая помощь международная финансовая корпорация
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