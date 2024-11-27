Импорт наличной валюты в Украину в 2024-м увеличился на 81%. В октябре ввезли $1,7 млрд
Банки в течение октября 2024 года ввезли в Украину наличной иностранной валюты на общую сумму $1,68 млрд (в эквиваленте).
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Это самый высокий показатель с января 2024 года.
В общей сложности за первые десять месяцев 2024 года в Украину ввезли $12,9 млрд наличной валюты. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года этот показатель составил $7,1 млрд, то есть рост в 2024 году составляет 81%.
Похожие объемы ввоза иностранной валюты в последний раз фиксировались в 2012 году, когда за десяь месяцев было ввезено $16,8 млрд.
|Дата
|Ввезено банками в Украину (в тысячах долларов США)
|Всего
|USD
|EUR
|Банковские металлы
|Другие валюты
|Октябрь 2024 года
|1,684,428
|1,149,650
|531,661
|0
|3,117
|Сентябрь 2024 года
|1,306,060
|1,075,450
|229,581
|0
|1,029
|Август 2024 года
|1,085,335
|840,800
|243,888
|0
|647
|Июль 2024 года
|1,312,566
|960,800
|348,700
|0
|3,066
|Июнь 2024 года
|1,330,874
|938,050
|388,927
|0
|3,897
|Май 2024 года
|1,176,145
|845,850
|329,743
|0
|551
|Апрель 2024 года
|1,126,167
|661,250
|462,294
|0
|2,623
|Март 2024 года
|855,403
|622,100
|231,547
|0
|1,756
|Февраль 2024 года
|1,137,898
|771,050
|356,154
|8,339
|2,355
|Январь 2024 года
|1,864,001
|1,623,250
|235,021
|5,222
|508
Объемы ввоза валюты значительно превышают объемы вывоза.
В октябре они составляли $134,6 млн в эквиваленте, с начала года – чуть более $1 млрд.
- Индекс потребительских настроений украинцев в октябре 2024 ухудшился на 3,8 пункта и составляет 68,8 пункта. Драйвером негативной динамики продолжают быть ухудшенные экономические ожидания, в частности ожидания роста курса и повышения цен.