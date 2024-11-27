Импорт наличной валюты в Украину в 2024-м увеличился на 81%. В октябре ввезли $1,7 млрд
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Банки в течение октября 2024 года ввезли в Украину наличной иностранной валюты на общую сумму $1,68 млрд (в эквиваленте).

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Это самый высокий показатель с января 2024 года.

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В общей сложности за первые десять месяцев 2024 года в Украину ввезли $12,9 млрд наличной валюты. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года этот показатель составил $7,1 млрд, то есть рост в 2024 году составляет 81%.

Похожие объемы ввоза иностранной валюты в последний раз фиксировались в 2012 году, когда за десяь месяцев было ввезено $16,8 млрд.

ДатаВвезено банками в Украину (в тысячах долларов США)
ВсегоUSDEURБанковские металлыДругие валюты
Октябрь 2024 года1,684,4281,149,650531,66103,117
Сентябрь 2024 года1,306,0601,075,450229,58101,029
Август 2024 года1,085,335840,800243,8880647
Июль 2024 года1,312,566960,800348,70003,066
Июнь 2024 года1,330,874938,050388,92703,897
Май 2024 года1,176,145845,850329,7430551
Апрель 2024 года1,126,167661,250462,29402,623
Март 2024 года855,403622,100231,54701,756
Февраль 2024 года1,137,898771,050356,1548,3392,355
Январь 2024 года1,864,0011,623,250235,0215,222508

Объемы ввоза валюты значительно превышают объемы вывоза.

В октябре они составляли $134,6 млн в эквиваленте, с начала года – чуть более $1 млрд.

  • Индекс потребительских настроений украинцев в октябре 2024 ухудшился на 3,8 пункта и составляет 68,8 пункта. Драйвером негативной динамики продолжают быть ухудшенные экономические ожидания, в частности ожидания роста курса и повышения цен.
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