Импорт наличной валюты в Украину в 2024-м увеличился на 81%. В октябре ввезли $1,7 млрд

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Банки в течение октября 2024 года ввезли в Украину наличной иностранной валюты на общую сумму $1,68 млрд (в эквиваленте).

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Это самый высокий показатель с января 2024 года.

В общей сложности за первые десять месяцев 2024 года в Украину ввезли $12,9 млрд наличной валюты. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года этот показатель составил $7,1 млрд, то есть рост в 2024 году составляет 81%.

Похожие объемы ввоза иностранной валюты в последний раз фиксировались в 2012 году, когда за десяь месяцев было ввезено $16,8 млрд.

Дата Ввезено банками в Украину (в тысячах долларов США) Всего USD EUR Банковские металлы Другие валюты Октябрь 2024 года 1,684,428 1,149,650 531,661 0 3,117 Сентябрь 2024 года 1,306,060 1,075,450 229,581 0 1,029 Август 2024 года 1,085,335 840,800 243,888 0 647 Июль 2024 года 1,312,566 960,800 348,700 0 3,066 Июнь 2024 года 1,330,874 938,050 388,927 0 3,897 Май 2024 года 1,176,145 845,850 329,743 0 551 Апрель 2024 года 1,126,167 661,250 462,294 0 2,623 Март 2024 года 855,403 622,100 231,547 0 1,756 Февраль 2024 года 1,137,898 771,050 356,154 8,339 2,355 Январь 2024 года 1,864,001 1,623,250 235,021 5,222 508

Объемы ввоза валюты значительно превышают объемы вывоза.

В октябре они составляли $134,6 млн в эквиваленте, с начала года – чуть более $1 млрд.