Імпорт готівкової валюти в Україну у 2024 році збільшився на 81%. У жовтні ввезли $1,7 млрд
Банки протягом жовтня 2024 року ввезли до України готівкової іноземної валюти на загальну суму $1,68 млрд (в еквіваленті). Про це свідчать щомісячні дані Національного банку України.
Це найвищий показник із січня 2024 року.
Загалом за перші десять місяців 2024 року в Україну ввезли $12,9 млрд готівкової валюти. Для порівняння: за аналогічний період 2023 року цей показник становив $7,1 млрд, тобто зростання у 2024 році становить 81%.
Схожі обсяги ввезення іноземної валюти востаннє фіксувалися у 2012 році, коли за десять місяців було завезено $16,8 млрд.
|Дата
|Ввезено банками в Україну (в тисячах доларів США)
|Загалом
|USD
|EUR
|Банківські метали
|Інші валюти
|Жовтень 2024 року
|1,684,428
|1,149,650
|531,661
|0
|3,117
|Вересень 2024 року
|1,306,060
|1,075,450
|229,581
|0
|1,029
|Серпень 2024 року
|1,085,335
|840,800
|243,888
|0
|647
|Липень 2024 року
|1,312,566
|960,800
|348,700
|0
|3,066
|Червень 2024 року
|1,330,874
|938,050
|388,927
|0
|3,897
|Травень 2024 року
|1,176,145
|845,850
|329,743
|0
|551
|Квітень 2024 року
|1,126,167
|661,250
|462,294
|0
|2,623
|Березень 2024 року
|855,403
|622,100
|231,547
|0
|1,756
|Лютий 2024 року
|1,137,898
|771,050
|356,154
|8,339
|2,355
|Січень 2024 року
|1,864,001
|1,623,250
|235,021
|5,222
|508
Обсяги ввезення валюти значно перевищують обсяги вивезення.
У жовтні вони становили $134,6 млн в еквіваленті, з початку року – трохи понад $1 млрд.
- Індекс споживчих настроїв українців у жовтні 2024 року погіршився на 3,8 пункту та становить 68,8 пункту. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, зокрема очікування зростання курсу та підвищення цін.