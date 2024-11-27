Імпорт готівкової валюти в Україну у 2024 році збільшився на 81%. У жовтні ввезли $1,7 млрд
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Банки протягом жовтня 2024 року ввезли до України готівкової іноземної валюти на загальну суму $1,68 млрд (в еквіваленті). Про це свідчать щомісячні дані Національного банку України.

Це найвищий показник із січня 2024 року.

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Загалом за перші десять місяців 2024 року в Україну ввезли $12,9 млрд готівкової валюти. Для порівняння: за аналогічний період 2023 року цей показник становив $7,1 млрд, тобто зростання у 2024 році становить 81%.

Схожі обсяги ввезення іноземної валюти востаннє фіксувалися у 2012 році, коли за десять місяців було завезено $16,8 млрд.

ДатаВвезено банками в Україну (в тисячах доларів США)
Загалом USDEURБанківські металиІнші валюти
Жовтень 2024 року1,684,4281,149,650531,66103,117
Вересень 2024 року1,306,0601,075,450229,58101,029
Серпень 2024 року1,085,335840,800243,8880647
Липень 2024 року1,312,566960,800348,70003,066
Червень 2024 року1,330,874938,050388,92703,897
Травень 2024 року1,176,145845,850329,7430551
Квітень 2024 року1,126,167661,250462,29402,623
Березень 2024 року855,403622,100231,54701,756
Лютий 2024 року1,137,898771,050356,1548,3392,355
Січень 2024 року1,864,0011,623,250235,0215,222508

Обсяги ввезення валюти значно перевищують обсяги вивезення.

У жовтні вони становили $134,6 млн в еквіваленті, з початку року – трохи понад $1 млрд.

  • Індекс споживчих настроїв українців у жовтні 2024 року погіршився на 3,8 пункту та становить 68,8 пункту. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, зокрема очікування зростання курсу та підвищення цін.
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