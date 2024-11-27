Імпорт готівкової валюти в Україну у 2024 році збільшився на 81%. У жовтні ввезли $1,7 млрд

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Банки протягом жовтня 2024 року ввезли до України готівкової іноземної валюти на загальну суму $1,68 млрд (в еквіваленті). Про це свідчать щомісячні дані Національного банку України.

Це найвищий показник із січня 2024 року.

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Загалом за перші десять місяців 2024 року в Україну ввезли $12,9 млрд готівкової валюти. Для порівняння: за аналогічний період 2023 року цей показник становив $7,1 млрд, тобто зростання у 2024 році становить 81%.

Схожі обсяги ввезення іноземної валюти востаннє фіксувалися у 2012 році, коли за десять місяців було завезено $16,8 млрд.

Дата Ввезено банками в Україну (в тисячах доларів США) Загалом USD EUR Банківські метали Інші валюти Жовтень 2024 року 1,684,428 1,149,650 531,661 0 3,117 Вересень 2024 року 1,306,060 1,075,450 229,581 0 1,029 Серпень 2024 року 1,085,335 840,800 243,888 0 647 Липень 2024 року 1,312,566 960,800 348,700 0 3,066 Червень 2024 року 1,330,874 938,050 388,927 0 3,897 Травень 2024 року 1,176,145 845,850 329,743 0 551 Квітень 2024 року 1,126,167 661,250 462,294 0 2,623 Березень 2024 року 855,403 622,100 231,547 0 1,756 Лютий 2024 року 1,137,898 771,050 356,154 8,339 2,355 Січень 2024 року 1,864,001 1,623,250 235,021 5,222 508

Обсяги ввезення валюти значно перевищують обсяги вивезення.

У жовтні вони становили $134,6 млн в еквіваленті, з початку року – трохи понад $1 млрд.