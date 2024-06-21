Иностранная валюта дешевеет. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро в банках снова снижаются

Фото: Spotify.com

В пятницу, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 6 коп. и составляет 40,41 грн. Курс продаж снизился также на 6 коп. до 40,88 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс – 40,79 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 11 коп. и составляет 43,26 грн. Курс продажи снизился на 10 коп. до 44,08 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,5 грн, максимальный – 43,61 грн. Для продажи минимальный курс – 43,85 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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