Іноземна валюта дешевшає. Готівкові курси валют

Курси долара та євро в банках знову знижуються

Фото: Spotify.com

У п’ятницю, 21 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 6 коп. і складає 40,41 грн. Курс продажу знизився також на 6 коп. до 40,88 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,8 грн, максимальний – 40,51 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,79 грн, максимальний – 41 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 11 коп. і становить 43,26 грн. Курс продажу зменшився на 10 коп. до 44,08 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,5 грн, максимальний – 43,61 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,85 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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