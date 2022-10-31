Иностранная валюта в банках немного подешевела. Наличные курсы
31.10.2022, 12:01
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 31 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей снизился на 2 коп. и составляет 39,13 грн. Курс продажи уменьшился на 4 коп. и достиг 39,88 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,0 грн, максимальный – 39,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,40 грн, максимальный – 40,4 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 38,31 грн. Средний курс продаж уменьшился на 2 коп. и достиг 39,35 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 37,4 грн, максимальный – 39,0 грн. Для продажи минимальный курс – 39,0 грн, максимальный – 40,0 грн.
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