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IPO госбанков: глава НБУ провел встречу с представителями Лондонской биржи

19.07.2021, 09:24
IPO госбанков: глава НБУ провел встречу с представителями Лондонской биржи - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко договорился с представителями Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) провести ряд мероприятий для дальнейшего выхода украинских госбанков на IPO.

"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов их приватизации", – сообщил Шевченко в Facebook по итогам встречи.

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Глава НБУ напомнил, что в Украине действуют четыре госбанка, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк).

"Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях", – отметил глава НБУ.

По его словам, первым шагом программы по приватизации было сокращение NPL в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021).

"Также мы внедряем изменения для модернизации системы управления, принятия решений, контроля, отчетности и планирования в банках. Важным достижением стало принятие закона о совершенствовании организации корпоративного управления в банках", – подчеркнул Шевченко.

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Юрий Тарасовский
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лондонская фондовая биржа госбанки LSE Кирилл Шевченко
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