Итальянский банк обвинил UniCredit в попытке враждебного поглощения
Итальянский Banco BPM отклонил предложение о поглощении со стороны UniCredit за 10,1 млрд евро ($11 млрд), заявив, что это предложение недооценивает кредитора. Об этом пишет Financial Times.
"По мнению совета директоров, условия предложения не отражают доходность BPM и потенциал дальнейшего роста", – цитирует газета заявление Banco BPM.
Правление считает, что потенциальное слияние уничтожит бренд BPM и "существенно снизит конкуренцию" как в розничном, так и корпоративном пространстве в итальянском банковском секторе.
Перед заседанием правления в Милане директор Мауро Паолони заявил журналистам, что предложение UniCredit о поглощении было "враждебным".
UniCredit в понедельник предложил всем акционерам BPM по 175 своих новых акций за 1000 BPM. В пятницу бумаги UniCredit стоили 38,0411 евро за штуку, BPM – 6,626 евро.
BPM назвал оценку своего бизнеса в рамках предложения UniCredit "совершенно необычной". Совет директоров банка отметил, что цена сделки всего на 0,5% выше пятничных котировок и на 7,6% ниже котировок в понедельник, когда они подскочили более чем на 5% после новостей о предложении.
Акции UniCredit дешевеют на 0,1% на торгах во вторник, Banco BPM – на 0,5%.
UniCredit – второй по размеру банк Италии (после Intesa Sanpaolo), Banco BPM – четвертый.
Banco BPM работает преимущественно в Милане и регионе Ломбардия, где UniCredit имеет мало филиалов.
Banco BPM примечателен еще и тем, что в начале ноября выкупил часть государственной доли (5%) в старейшем банке мира Monte dei Paschi, работающем с 1472 года.
- UniCredit также ожидает одобрения европейских регуляторов на покупку 21% у Commerzbank, где он владеет 9%. Соглашение позволит UniCredit стать самым крупным акционером этого немецкого банка. Против продажи пакета акций итальянскому банку выступали руководство Commerzbank и профсоюзы.