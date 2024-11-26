Итальянский банк обвинил UniCredit в попытке враждебного поглощения

Banco BPM отклонил предложение конкурента о слиянии за $11 млрд

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Итальянский Banco BPM отклонил предложение о поглощении со стороны UniCredit за 10,1 млрд евро ($11 млрд), заявив, что это предложение недооценивает кредитора. Об этом пишет Financial Times.

"По мнению совета директоров, условия предложения не отражают доходность BPM и потенциал дальнейшего роста", – цитирует газета заявление Banco BPM.

Правление считает, что потенциальное слияние уничтожит бренд BPM и "существенно снизит конкуренцию" как в розничном, так и корпоративном пространстве в итальянском банковском секторе.

Перед заседанием правления в Милане директор Мауро Паолони заявил журналистам, что предложение UniCredit о поглощении было "враждебным".

UniCredit в понедельник предложил всем акционерам BPM по 175 своих новых акций за 1000 BPM. В пятницу бумаги UniCredit стоили 38,0411 евро за штуку, BPM – 6,626 евро.

BPM назвал оценку своего бизнеса в рамках предложения UniCredit "совершенно необычной". Совет директоров банка отметил, что цена сделки всего на 0,5% выше пятничных котировок и на 7,6% ниже котировок в понедельник, когда они подскочили более чем на 5% после новостей о предложении.

Акции UniCredit дешевеют на 0,1% на торгах во вторник, Banco BPM – на 0,5%.

UniCredit – второй по размеру банк Италии (после Intesa Sanpaolo), Banco BPM – четвертый.

Banco BPM работает преимущественно в Милане и регионе Ломбардия, где UniCredit имеет мало филиалов.

Banco BPM примечателен еще и тем, что в начале ноября выкупил часть государственной доли (5%) в старейшем банке мира Monte dei Paschi, работающем с 1472 года.