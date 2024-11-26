Італійський банк звинуватив UniCredit у спробі ворожого поглинання

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Італійський Banco BPM відхилив пропозицію про поглинання з боку UniCredit за 10,1 млрд євро ($11 млрд), заявивши, що ця пропозиція недооцінює кредитора. Про це пише Financial Times.

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"На думку ради директорів, умови пропозиції не відображають прибутковість BPM і потенціал її подальшого зростання", – цитує газета заяву Banco BPM.

Правління вважає, що потенційне злиття знищить бренд BPM і "суттєво знизить конкуренцію" як у роздрібному, так і в корпоративному просторі в італійському банківському секторі.

Перед засіданням правління в Мілані директор Мауро Паолоні заявив журналістам, що пропозиція UniCredit про поглинання була "ворожою".

UniCredit у понеділок запропонував усім акціонерам BPM по 175 своїх нових акцій за 1000 акцій BPM. У п'ятницю папери UniCredit коштували 38,0411 євро за штуку, BPM – 6,626 євро.

BPM назвав оцінку свого бізнесу в межах пропозиції UniCredit "абсолютно незвичайною". Рада директорів банку відзначила, що ціна операції всього на 0,5% вища за п'ятничні котирування і на 7,6% нижча за котирування в понеділок, коли вони підскочили більш ніж на 5% після новин про пропозицію.

Акції UniCredit дешевшають на 0,1% на торгах у вівторок, Banco BPM – на 0,5%.

UniCredit – другий за розміром банк Італії (після Intesa Sanpaolo), Banco BPM – четвертий.

Banco BPM переважно працює в Мілані та регіоні Ломбардія, де UniCredit має мало філій.

Banco BPM примітний ще й тим, що на початку листопада викупив частину державної частки (5%) у найстарішому банку світу Monte dei Paschi, який працює з 1472 року.