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Из НБУ ушел глава управления по работе с проблемными активами

25.01.2021, 11:45
Из НБУ ушел глава управления по работе с проблемными активами - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Из Национального банка уволился начальник управлении по работе с проблемными активами Павел Поляруш. Он завершил работу на должности по соглашению сторон с 22 января. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Поляруш возглавлял подразделение с 8 апреля 2019 года.

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Исполнять обязанности начальника пока будет Евгений Булавин, начальник отдела сопровождения исполнительного производства этого управления.

В то же время Национальный банк объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника управления.

К функциям этого подразделения относятся: организация работы с проблемными активами НБУ, возврат и взыскание задолженности по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности, по которым НБУ принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, а также по кредитам, по которым НБУ приобрел право требования в счет погашения долга по кредитам для поддержки ликвидности; работа с юридическими лицами, в управление которым переданы непроданные активы банков, процедуру ликвидации которых начал НБУ до 22 сентября 2012 года.

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Наталия Софиенко
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