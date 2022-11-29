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Из НБУ уволился руководитель офиса правления

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 16:06
Из НБУ уволился руководитель офиса правления - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Руководитель офиса правления НБУ Александр Присяжнюк завершил работу в Национальном банке. Он уволился по собственному желанию с 25 ноября, сообщает пресс-служба НБУ.  

Присяжнюк руководил офисом правления НБУ с августа 2020 года. 

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Офис правления НБУ относится к вертикали подчинения "Общий блок", куратором которого является председатель Нацбанка Андрей Пышный

К сфере ответственности офиса правления НБУ относятся организация и сопровождение деятельности правления НБУ, взаимодействия с Советом НБУ, Офисом президента, Верховной Радой, Кабмином и другими органами государственной власти. 

Национальный банк уже начал поиск и подбор кандидатов на вакантную должность руководителя офиса правления НБУ. 

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Роман Бриль
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Андрей Пышный нацбанк офис президента правление НБУ
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