Из НБУ уволился руководитель офиса правления
Руководитель офиса правления НБУ Александр Присяжнюк завершил работу в Национальном банке. Он уволился по собственному желанию с 25 ноября, сообщает пресс-служба НБУ.
Присяжнюк руководил офисом правления НБУ с августа 2020 года.
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Офис правления НБУ относится к вертикали подчинения "Общий блок", куратором которого является председатель Нацбанка Андрей Пышный.
К сфере ответственности офиса правления НБУ относятся организация и сопровождение деятельности правления НБУ, взаимодействия с Советом НБУ, Офисом президента, Верховной Радой, Кабмином и другими органами государственной власти.
Национальный банк уже начал поиск и подбор кандидатов на вакантную должность руководителя офиса правления НБУ.
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