Известный польский политик стал доверенным лицом в украинском Идея Банке

Национальный банк согласовал кандидатуру Яцека Пехоты на позицию доверенного лица Идея Банка, ему будет передано право голоса по всем акциям польского акционера, компании Getin Holding SA. Об этом сообщается на сайте холдинга.

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Холдинг получил согласование Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем Национального банка в начале этой недели.

Яцек Пехота – известный польский политик, в 1985-2007 роках был депутатом Сейма, министром экономики Польши с 2001 по 2003 год и министром экономики и труда в 2005 году.

Сейчас он сопрезидент Польско-украинской хозяйственной палаты вместе с бывшим министром экономики и финансов Украины, бывшим председателем правления ПриватБанка Александром Шлапаком.

В марте 2023 года Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию бенефициара Идея Банка и в связи с этим лишил его права голоса в уставном капитале учреждения. Во время запрета осуществление права голоса по акциям передается доверенному лицу.

Крупнейшим акционером Getin Holding является Лешек Чарнецкий.

НБУ установил Чарнецкому и Getin Holding срок устранения нарушений банковского законодательства – один год с момента принятия решения.

Getin Holding владел контрольным пакетом акций Idea Bank в Польше, попавшим под принудительную реструктуризацию в начале 2021 года.

В сентябре 2022 года Комиссия по финансовому надзору Польши (KNF) оштрафовала Чарнецкого и его компанию LC Corp BV на 22,4 млн злотых (более 160 млн грн) за то, что они не выполнили своих обязательств по поддержанию ликвидности другого польского банка Getin Noble.

В начале февраля 2023 года региональная прокуратура Варшавы подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении Чарнецкого.

Ранее расследование в Польше никак не влияло на работу Идея Банка (Украина). В течение 2020-2021 годов польские акционеры пытались продать Идея Банк, но сделка дважды сорвалась, а после начала войны эти планы пришлось отложить.

Андрій Водяний

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