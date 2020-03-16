Журналистов пустили на закрытое заседание в деле Суркисов и ПриватБанка

Большая палата Веховного суда допустила прессу на закрытое заседание в деле семьи Суркисов и ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заседание суда проходит прямо сейчас, отмечается в сообщении.
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Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции ПриватБанка во время национализации (процедура bail-in).
Подробнее читайте в совместном с ПриватБанком спецпроекте: Связанные одной кровью. Как братья Суркисы прошли путь от VIP-клиентов до фигурантов главного суда о национализации ПриватБанка, и почему для нас всех так важен ближайший понедельник