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Зеленский: Метро надо закрыть, церкви и автобусы - ограничить: видео

Журналистов пустили на закрытое заседание в деле Суркисов и ПриватБанка

Журналистов пустили на закрытое заседание в деле Суркисов и ПриватБанка
16.03.2020, 14:44

В Верховном суде сегодня рассматривается дело связанности семьи Суркисов с ПриватБанком. От него зависит вопрос законности национализации банка

Большая палата Веховного суда допустила прессу на закрытое заседание в деле семьи Суркисов и ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание суда проходит прямо сейчас, отмечается в сообщении.

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Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции ПриватБанка во время национализации (процедура bail-in).

Подробнее читайте в совместном с ПриватБанком спецпроекте: Связанные одной кровью. Как братья Суркисы прошли путь от VIP-клиентов до фигурантов главного суда о национализации ПриватБанка, и почему для нас всех так важен ближайший понедельник

Кучук Марина
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национализация Приватбанка дело приватбанка дело суркисов
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