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Кабмин одобрил присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов

14.04.2021, 13:35
Кабмин одобрил присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о вхождении АО "Ощадбанк" в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб предлагал снять с рассмотрения проект закона, чтобы его доработать. Министр финансов Сергей Марченко предложил доработать документ уже в стенах Верховной Рады.

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В НБУ считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

  • Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года. В июне замглавы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ откладывается. В сентябре 2020-го вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ планировали на 1 января 2021 года.
  • Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, т.е. 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 000 грн.

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Александр Мясищев
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фгвфл Ощадбанк фонд гарантирования вкладов физических лиц
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