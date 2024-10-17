Как изменились ставки по депозитам за сентябрь – Данные НБУ

Общее количество депозитов в банках увеличилось, а процентные ставки немного выросли

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По результатам предыдущего месяца, сентября, по данным НБУ, депозитный портфель в целом по банковской системе вырос на 22,9 млрд грн (2%) и составляет 1,2 трлн грн.

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Как изменились ставки по депозитам в гривне

Гривневых депозитов украинцы принесли в банки на 17,8 млрд (2,4%). Депозитный портфель в национальной валюте составляет 767,5 млрд грн. Средняя депозитная ставка для гривневых сбережений выросла на 0,1 п.п. и составляет 12,4% годовых.

Сколько валютных вкладов принесли в банки

Доходность валютных вкладов не меняется с мая. Средняя ставка для доллара – 1,2% годовых. Депозитный портфель в иностранной валюте вырос на $129 млн (1.3%) и составляет $9,7 млрд.