Як змінилися ставки за депозитами в гривні за вересень 2024. Дані НБУ

Загальна кількість депозитів у банках збільшилась, а відсоткові ставки трохи зросли

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За результатами попереднього місяця, вересня, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі зріс на 22,9 млрд грн (2%) і складає 1,2 трлн грн.

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Як змінилися ставки за депозитами в гривні

Гривневих депозитів українці принесли в банки на 17,8 млрд (2,4%). Депозитний портфель в національній валюті налічує 767,5 млрд грн. Середня депозитна ставка для заощаджень у гривні виросла на 0,1 в.п. і становить 12,4% річних.

Скільки валютних вкладів принесли в банки

Дохідність валютних вкладів не змінюється від травня місяця. Середня ставка для долара – 1,2% річних. Депозитний портфель в іноземній валюті виріс на $129 млн (1.3%) і складає $9,7 млрд.