Дело Привата: как иски Коломойского повлияли на банк

В интервью LIGA.net предправления ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал о работе банка после скандальных решений украинских судов об отмене ряда решений, на которых базировалась национализация Привата в декабре 2016 года.

Экс-собственники банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов за несколько дней до президентских выборов одержали сразу три победы в судах первой инстанции.

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Полный текст интервью: Глава ПриватБанка: Не верю, что банк вернут Коломойскому

По словам банкира, банк не заметил большого ажиотажа среди клиентов (Приват обслуживает 22 млн человек), спрос на наличные не превышал обычных 2,2 млрд грн в будние дни и 3,5 млрд – в выходные.

«Сейчас влияние информационного фона было несущественным. Мы не вводили никаких лимитов и ограничений. Высоколиквидные активы банка практически на 100% покрывают все обязательства», – сказал Крумханзл.

Также он отметил, что ПриватБанк по-прежнему исходит из позиции, что возврат финучреждения бывшим собственникам невозможен. СЕО банка пока минимально касается участия Привата в судебных процессах с экс-бенефициарами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

«Вне зависимости от внешних обстоятельств моя ключевая задача – сделать так, чтобы банк работал идеально», - отметил банкир.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд признал незаконной национализацию, отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.