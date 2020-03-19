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Карантин. НБУ рекомендует банкам предоставлять льготы по обслуживанию кредитов

Карантин. НБУ рекомендует банкам предоставлять льготы по обслуживанию кредитов
19.03.2020, 10:48

В Нацбанке заявляют, что банки могут применять льготный режим обслуживания на период карантинных

Украинским банкам стоит рассмотреть возможность льготного периода обслуживания кредитов на период карантина. Такую рекомендацию озвучила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова на встрече с банкирами 18 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

"Позиция Национального банка в этом вопросе такова: ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта 2020 были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка", - отметила Рожкова.

По ее словам, банки должны начать реструктуризацию кредитов уже сейчас: примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97.

В НБУ пояснили, что подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными.

"Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановке работы отдельных компаний временно не работает", - сказала Рожкова.

Замглавы НБУ также подчеркнула, что в нынешних условиях чрезвычайно важным является борьба с вирусом паники, поэтому банки не должны ограничивать операции клиентов.

Тарасовский Юрий
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