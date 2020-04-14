Карантин. ПриватБанк вводит кредитные каникулы на ипотеку и автокредиты

ПриватБанк вводит дополнительные кредитные каникулы для заемщиков программ "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости". Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Клиенты, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за карантина, могут воспользоваться правом на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля. Как отмечают в ПриватБанке, после окончания карантина необходимо будет заключить дополнительное соглашение к кредитному договору или договору лизинга.

Сейчас для оформления отсрочки выплат по эти трем программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.

В Приватбанке напоминают, что в период карантина для физлиц доступно большинство кредитных программ банка. Размеры кредитных лимитов на карточках и программ рассрочки регулируются банком с учетом экономической ситуации, кредитной истории заемщиков и на принципах, определенных публичной офертой.

Согласно закону №533-IX от 17 марта, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, ПриватБанк не применяет штрафы и пеню за просрочку платежей.

С 1 марта и до конца мая ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого, среднего бизнеса и предпринимателей. Кроме того, банк отменил бизнесу с cashless комиссию за пользование POS-терминалами.

ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" В конце марта НБУ разослал банкам рекомендации, которые касаются введения " кредитных каникул " .

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