Кэшбек в украинских банках начал исчезать

После сокращения в ноябре комиссии интерчейндж, украинские банки начали пересматривать кэшбеки. Об этом банкиры рассказали на круглом столе, информирует Финансовый клуб.

"Эмиссионные бизнесы банкиров не в восторге от произошедшего. Наши продукты были сконструированы с активным использованием кэшбека – и по дебетовым картам, и кредитным. Мы с дебетовых карт уже убрали кэшбек", – сообщил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.

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Он отметил, что пока в банке избежали увеличения стоимости обслуживания дебетовых карт.

"Пока эти продукты не будут платными, но мы понимаем, что, наверное, летом следующего года, при следующей волне снижения интерчейнджа, будем для себя принимать решение, вводить ли по дебетовым картам определенную фиксированную плату за обслуживание – ежемесячную или ежегодную", – предупредил Муравицкий.

Кредитных карт эти изменения не касаются.

По словам председателя Совета НАБУ Елены Коробковой, интерчейндж в большинстве банков являлся основным источником финансирования кэшбеков.

"И в ассоциации, и в НБУ выступали против законодательного регулирования комиссии интерчейндж", – сказала Елена Коробкова и добавила, что попытки ввести ограничения не прекращаются.

Член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банк Олег Клименко уверен, что банки будут искать новые инструменты поощрения клиентов вместо потерянных кэшбеков.

"Мы посмотрели, как на это реагировала Европа. Есть три инструмента. Первый – установка "кепов", то есть максимальной суммы кэшбеков, которая может быть выплачена клиенту в течение месяца. Второй инструмент – это снижение уровня кэшбеков. И третий уровень – это перенос кэшбеков или их увеличение на стороне кредитных карт. То есть там, где есть дополнительная маржа в банках за счет использования клиентами кредитных средств. Есть еще четвертый инструмент – введение ежемесячных комиссий по карте", – рассказал Олег Клименко.

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайр), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине.

С 1 декабря monobank снизил размер кэшбека на 25%.

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Наталия Софиенко

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