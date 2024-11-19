Китайские банки блокируют счета российских компаний из-за подсанкционных адресов
Российские компании массово сталкиваются с блокированием счетов в китайских банках, таких как Bank of China и Chouzhou Commercial, из-за совпадения юридических адресов с подсанкционными организациями. Об этом пишут росСМИ.
Юридические фирмы, специализирующиеся на международных расчетах, подтвердили, что китайские банки значительно усилили проверки. Если юридический адрес компании совпадает с адресом подсанкционной организации, то счет блокируется до завершения проверки. Банк также анализирует деятельность компании, название и личность руководителя.
Особое внимание уделяется адресам массовой регистрации в Турции, Гонконге и даже России. Если компания не может изменить адрес или доказать отсутствие связей с подсанкционным лицом, ее счет может быть закрыт.
Эта тенденция усилилась после введения США вторичных санкций против иностранных банков за сотрудничество с подсанкционными организациями. Как следствие более 98% китайских банков отказались работать с российскими платежами, что создает серьезные проблемы для бизнеса.
- Проблемы в расчетах с китайскими банками в России начались в конце декабря 2023 года. На это повлиял указ президента США Джо Байдена, позволивший американскому Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за сотрудничество с подсанкционированными российскими компаниями и помощь оборонно-промышленному комплексу России.
- С 24 июня российская дочерняя структура китайского Bank of China приостановила все попавшие под санкции США операции с банками России.