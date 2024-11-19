Китайские банки блокируют счета российских компаний из-за подсанкционных адресов

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Российские компании массово сталкиваются с блокированием счетов в китайских банках, таких как Bank of China и Chouzhou Commercial, из-за совпадения юридических адресов с подсанкционными организациями. Об этом пишут росСМИ.

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Юридические фирмы, специализирующиеся на международных расчетах, подтвердили, что китайские банки значительно усилили проверки. Если юридический адрес компании совпадает с адресом подсанкционной организации, то счет блокируется до завершения проверки. Банк также анализирует деятельность компании, название и личность руководителя.

Особое внимание уделяется адресам массовой регистрации в Турции, Гонконге и даже России. Если компания не может изменить адрес или доказать отсутствие связей с подсанкционным лицом, ее счет может быть закрыт.

Эта тенденция усилилась после введения США вторичных санкций против иностранных банков за сотрудничество с подсанкционными организациями. Как следствие более 98% китайских банков отказались работать с российскими платежами, что создает серьезные проблемы для бизнеса.

Проблемы в расчетах с китайскими банками в России начались в конце декабря 2023 года. На это повлиял указ президента США Джо Байдена, позволивший американскому Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за сотрудничество с подсанкционированными российскими компаниями и помощь оборонно-промышленному комплексу России.