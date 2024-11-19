Китайські банки блокують рахунки російських компаній через підсанкційні адреси

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Російські компанії масово стикаються з блокуванням рахунків у китайських банках, таких як Bank of China та Chouzhou Commercial, через збіг юридичних адрес із підсанкційними організаціями. Про це пишуть росЗМІ.

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Юридичні фірми, що спеціалізуються на міжнародних розрахунках, підтвердили, що китайські банки значно посилили перевірки. Якщо юридична адреса компанії збігається з адресою підсанкційної організації, рахунок блокується до завершення перевірки. Банк також аналізує діяльність компанії, назву та особистість керівника.

Особливу увагу приділяють адресам масової реєстрації у Туреччині, Гонконгу та навіть Росії. Якщо компанія не може змінити адресу чи довести відсутність зв’язків із підсанкційною особою, її рахунок може бути закрито.

Ця тенденція посилилася після запровадження США вторинних санкцій проти іноземних банків за співпрацю з підсанкційними організаціями. Як наслідок понад 98% китайських банків відмовилися працювати з російськими платежами, що створює серйозні проблеми для бізнесу.

Проблеми в розрахунках із китайськими банками у Росії почалися наприкінці грудня 2023 року. На це вплинув указ президента США Джо Байдена, який дозволив американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти банків третіх країн за співпрацю з підсанкційними російськими компаніями та допомогу оборонно-промисловому комплексу Росії.