Ключевой для российских импортеров китайский банк отказался работать с Россией

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Ключевой для российских импортеров банк Китая Chouzhou Commercial Bank прекратил сделки с российскими и беларускими организациями. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила российская газета Ведомости.

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Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического положения – его штаб-квартира находится в городе Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию, который еще называют "мировым супермаркетом".



Проблемы с расчетами в китайских банках обострились с конца 2023 года – после того, как США предупредили о рисках повторных санкций.

Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам об остановке сделок с любыми российскими или беларускими организациями на прошлой неделе, из-за чего начали срываться сделки. "Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года [10 февраля] означает, что логистический коллапс почти неминуем – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных", — говорится в публикации. Официально они продлятся с 10 по 17 февраля.

Другой собеседник газеты, предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что сначала, в декабре, в банке Chouzhou его предупредили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями. Но через несколько недель менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией независимо от продукции или валюты платежа.

Прекращены трансакции не только с помощью SWIFT, но и с его российским аналогом СПФС или китайским CIPS.